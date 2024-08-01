Фигуры в стиле картин Малевича украсили вход в Парк Горького

Вход в Парк Горького на Ленинском проспекте в Москве преобразился благодаря цветочным инсталляциям фестиваля «Лето в Москве. Сады и цветы» и фигурам, вдохновленным работами Казимира Малевича. Об этом сообщила пресс-служба парка.





Новый проект, занимающий площадь 600 квадратных метров, стал частью фестиваля и привлек внимание посетителей. Он расположился между зданиями НИТУ «МИСиС» и научным центром сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, а также ведет к Музею современного искусства «Гараж» и площади Искусств. Яркие цветовые решения и реплики картин В. В. Кандинского и К. С. Малевича, выполненные в духе конструктивизма и супрематизма, добавляют новую яркую ноту в историю центрального парка Москвы, которая насчитывает уже 96 лет. Привлечение выдающихся художников и дизайнеров, таких как Эль Лисицкий и Александр Родченко, к оформлению ЦПКиО стало важной частью его наследия.





Молодые московские художники создали 24 фигуры высотой 2,5 метра, вдохновленные картиной Малевича «Спортсмены». Для оформления использовали около 100 световых инсталляций с управляемым светом и более 12 тысяч цветущих растений, включая бегонии, тысячелистники, злаковые травы, розы и другие виды. Цветочный орнамент отражает геометрические формы, популярные в 1920-1930-е годы. В исторической входной зоне парка также установили красную лавочку длиной 25 метров, добавив еще один акцент в оформление пространства.









Фото: YouTube