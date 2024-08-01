Спектакль о казахских «Ромео и Джульетте» открыл Дни культуры Астаны в Москве

В московском театре «Школа драматического искусства» на Сретенке состоялась премьера этно-фольклорного мюзикла «Кыз Жибек», открывшая Дни культуры Астаны. По завершении спектакля труппа исполнила русскую народную песню «Ой ты, степь широкая». Зрители тепло встретили номер, аплодируя и выкрикивая слова поддержки Казахстану.





Дни культуры Астаны стартовали 31 июля и продлятся до 2 августа, информирует ТАСС. В программе мероприятий запланированы спектакль «Гаухартас», открытие фотовыставки «Астана — любовь моя» и гала-концерт в Московском международном Доме музыки.





Председатель городского совета Астаны Ерлан Каналимов представил спектакль и отметил, что Дни культуры Москвы в Астане прошли на высоком уровне. Он подчеркнул важность культурного обмена, который способствует укреплению добрососедских отношений между странами. Каналимов добавил, что «Кыз Жибек» не просто легенда, а реальная история любви, отражающая самобытность и культуру казахского народа.





«Кыз Жибек» восходит к XVI веку и рассказывает о трагической любви главных героев — Жибек и Тулегена. Отец Тулегена стремится выдать сына за более знатную невесту, в то время как за Жибек борется другой претендент — Бекежан. Когда Тулеген решается просить руки Жибек, Бекежан убивает его в приступе ревности, а девушка, не выдержав горя, уходит из жизни.





Спектакль, основанный на либретто Габита Мусрепова и музыке Евгения Брусиловского, был представлен в жанре этно-фольклорного мюзикла. Режиссер Асхат Маемиров адаптировал партитуру для исполнения ансамблем народных инструментов, вернув ей духовные корни.





На протяжении почти двух часов зрители наслаждались кюями и народными казахскими песнями, а также наблюдали за яркими танцевальными номерами актеров в аутентичных нарядах. После спектакля исполнение русской народной песни вызвало бурные овации, зрители выразили свою поддержку Казахстану, скандируя «Мы вас любим, Казахстан, дружба навеки!».









Фото: Pixabay.com