Российская государственная библиотека запустила креативную онлайн-платформу «Гений — это ты!».



Платформа создана для читателей библиотек — участниц проекта «Гений места», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Целью ресурса является предоставления широкой аудитории доступа к актуальной информации о креативных индустриях и проектной деятельности.



Чтобы креативные сообщества в регионах могли в полной мере раскрыть свой творческий потенциал, необходимо поддерживать начинания активных молодых людей. Именно они воплощают самые смелые идеи и создают новые локальные проекты. Я горжусь тем, что теперь библиотеки становятся ресурсными центрами для развития креативных индустрий, а их пользователи получают уникальные возможности"! — рассказал Вадим Дуда, Президент Российской библиотечной ассоциации и генеральный директор Российской государственной библиотеки.



Отмечается, что все материалы онлайн-платформы созданы совместно с действующими практиками и экспертами креативных индустрий и доступны постоянно.









Фото: пресс-служба Минкультуры России