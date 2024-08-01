Ассоциация продюсеров кино и телевидения подписала соглашение с департаментом культуры Москвы

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и Департамент культуры Москвы подписали соглашение о сотрудничестве.



Документ устанавливает партнерские отношения и нацелен на развитие эффективного взаимовыгодного сотрудничества, развитие кинематографии в Москве.



Церемония подписания соглашения прошла в кинопарке «Москино». Документ подписали председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов и руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.



В соответствии с документом стороны обязуются проводить взаимные консультации по направлениям сотрудничества, организовывать встречи, совещания, круглые столы, конференции и форумы, направленные на развитие кинопроизводства в столице и многое другое.









Фото: Ассоциация продюсеров кино и телевидения