Уникальные мероприятия пройдут на площадках Музея музыки в рамках фестиваля

На площадках музеев, входящих в состав Российского национального музея музыки пройдут мероприятия фестиваля «Август в Музее музыки», сообщает пресс-служба учреждения.



Для гостей фестиваля подготовлены уникальные мероприятия — встречи на мастер-классах, чайные церемонии, танцы, музейные занятия, пленэр, прогулки по музыкальной Москве, концерты на открытом воздухе, сообщили организаторы.



«Музыка — это одно из самых ярких и выразительных видов искусств. Она способна создавать настроение, дарить незабываемые ощущения и всегда вызывает сильные эмоции», — рассказал генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.



Программа фестиваля включает несколько творческих направлений: «Пойдем в музей!», «Все на улицу!», «Творческая мастерская», «Давайте танцевать!», «Послушай».









Фото: Музей музыки