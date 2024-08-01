Сериал о девочке-вундеркинде «Любопытная Варвара» выйдет 1 сентября

Названа дата выхода российского сериала «Любопытная Варвара».



Проект будет доступен с 1 сентября на платформе Wink.ru, сообщили в пресс-службе стриминга.



Отмечается, что производством проекта занимались кинокомпания «Карго» при поддержке «НМГ студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»).



Роли в сериале сыграли Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Людмила Артемьева, Олеся Железняк и Виктор Бычков и другие.



Центральный герой сериала — вундеркинд Варвара Смородина (Полина Айнутдинова). Девочка увлекается криминалистикой и мечтает стать, как ее дед, следователем. Приехав в деревню к бабушке, девочка берется за расследование местных правонарушений.



Режиссером проекта выступил Юрий Коробейников.



«Я удивлялся, как Полина Айнутдинова страницами запоминала текст, давала фору взрослым артистам и побеждала собственные страхи. Была сцена в деревенском сарае, где оказались какие-то жуки, а у Полины дикая фобия насекомых, как выяснилось. Мы останавливали съемки на полчаса, выгоняли всех этих жуков. Полина, конечно, все равно боялась, но вернулась на площадку и стойко продолжила работу», — рассказал о съемочном процессе постановщик.









Фото: кадр из фильма "Любопытная Варвара





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