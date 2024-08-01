Фестиваль «Короче» объявил программу

Кинофестиваль «Короче» объявил программу.



XII фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» пройдет в Калининграде с 20 по 25 августа. В короткометражной секции 32 фильма, в секции дебютов — 7 полнометражных картин.



Участие в фестивале принимают российские киноленты, произведенные в 2023-2024 годах, не участвовавшие ранее в других фестивалях, не выходившие в кинотеатральный прокат и не размещенные на онлайн-платформах.



Фестиваль «Короче» создан 10 лет назад и призван открыть путь в кинематограф молодым авторам.



Полная программа смотра доступна на сайте фестиваля.









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