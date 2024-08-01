Фестиваль «Короче» объявил программу

Так Песков прокомментировал попытки Минкульта Украины добиться включения Херсонеса Таврического в сп...
Производством проекта занимались кинокомпания «Карго» при поддержке «НМГ студии» и Института развити...
XII фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» пройдет в Калининграде с 20 по 25 августа.
Конференция состоится 5-8 сентября на базе Московской международной книжной ярмарки, Института миров...
На IPEX также были приобретены права на советские хиты для популярного сериала 2023 года «Слово паца...
Так Песков прокомментировал попытки Минкульта Украины добиться включения Херсонеса Таврического в сп...
Производством проекта занимались кинокомпания «Карго» при поддержке «НМГ студии» и Института развити...
XII фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» пройдет в Калининграде с 20 по 25 августа.
Конференция состоится 5-8 сентября на базе Московской международной книжной ярмарки, Института миров...
На IPEX также были приобретены права на советские хиты для популярного сериала 2023 года «Слово паца...
В программу фестиваля войдет около 70 творческих мастер-классов, профориентационных игр, экскурсий.
Смотр пройдет с 27 августа по 1 сентября на семи площадках.
Международный фестиваль фотографии «Свет и Цвет» объявил программу.
В конкурсе приняли участие педагоги, учащиеся, музейные активисты образовательных учреждений из 67 р...
Российская певица выступит на 73-м Международном фестивале в Сантандере 3 августа.
В настоящее время доступны новый трейлер второго сезона проекта.
Артисты представили латиноамериканской публике спектакли «Снеговик» и «Цирк на нитях».
Проект посвящен 85-летию Выставки достижений народного хозяйства.
Участие в фестивале примут профессиональные и любительские коллективы из разных регионов России.
Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября.
По словам губернатора региона Михаила Евраева, за время проведения фестиваля его посетили уже свыше ...
Режиссерское кресло вместо Ильи Найшуллера займет Тимо Тьяджанто.
Руководитель дома Николай Сухов вручил министру картину российского фотохудожника Ильдара Ямбикова.
Фильм выйдет в широкий прокат в октябре.
Учреждению достались кресла от Театра кукол имени Образцова.
01.08.2024