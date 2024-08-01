В рамках Национальной премии «Слово» пройдет первая в России конференция литературоведов и критиков

В России впервые пройдет Всероссийская научно-практическая конференция литературных критиков и литературоведов «Большой стиль».



Конференция состоится 5-8 сентября на базе Московской международной книжной ярмарки, Института мировой литературы и Московского государственного института культуры.



Организаторы мероприятия отмечают, что впервые за последние 30 лет более ста литературных критиков и литературоведов соберутся, чтобы обсудить современный литературный процесс и выделить наиболее значимые тенденции и имена.



«Цель конференции — формирование созидательной парадигмы развития литературы, учитывающей ее эстетическое разнообразие и новые вызовы, стоящие перед ней», — говорится в анонсе.



В рамках конференции планируется обсуждение как теоретических, так и практических вопросов. Отдельная секция «Молодой Пушкин» будет посвящена разработке методик развития целостной личности средствами художественной литературы.



Конференция «Большой стиль» является частью Национальной литературной премии «Слово», которая проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредители премии — Российский книжный союз и Союз писателей России.



Заявки на участие в Конференции принимаются до 15 августа в формате «эксперт» и до 25 августа в формате «участник».









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