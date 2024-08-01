Мероприятия об истории и памятниках столицы пройдут на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!»

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдет серия мероприятий, посвященных истории города и памятникам архитектуры, передает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.



В программу фестиваля войдет около 70 творческих мастер-классов, профориентационных игр, экскурсий. Гостей фестиваля познакомят со знаковыми историческими объектами, разными техниками росписи, создания мозаичных панно, витражей.



«Занятия будут интересны и взрослым, и детям», — рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.





Программа подготовлена столичным департаментом культурного наследия.









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