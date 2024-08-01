Первый Московский международный кинофестиваль «ВЫСОКО» пройдет в столице в конце лета

В столице пройдет I Московский международный кинофестиваль молодежных фильмов «ВЫСОКО».



Смотр пройдет с 27 августа по 1 сентября на семи площадках, передает пресс-служба Киностудии им. М. Горького.



Церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдут в Новой Третьяковке.



«Фестиваль „ВЫСОКО“ дополнит программу Московской международной недели кино и объединит на своих площадках не только опытных профессионалов кино, но начинающих молодых ребят. Специально для тех, кто только планирует свой путь в кино, мы подготовили лекции, мастер-классы, встречи со звездами, тренинги по кино и медиа. Попасть на все активности можно будет бесплатно. Уверена, для многих „ВЫСОКО“ станет стартом в профессиональное будущее!», — прокомментировала предстоящее событие генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.



Кинопрограмма фестиваля пройдет в большом зале Новой Третьяковки, в кинотеатрах «Синема парк» и «Формула кино». Конкурсную программу представят в Музее Москвы, Музее-заповеднике «Царицыно», Библиотеке иностранной литературы имени М.М. Рудомино, Московском планетарии и ДК «Рассвет».









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