Фотографы России и зарубежья съедутся на фестиваль «Свет и Цвет» в Елец

Фото: Елена Демидова "Опять апрель, начало мая"

/предоставлено организатором фестиваля «Свет и Цвет»

Мероприятие пройдет в Ельце Липецкой области с 21 по 25 августа.Организаторы отмечают, что фестиваль «Свет и Цвет» станет одним из самых масштабных фото- и арт-фестивалей последних лет и соберет вместе профессиональных фотографов и любителей со всех концов России и зарубежных стран.Участие в фестивале примут финалисты конкурса «Свет и Цвет», который проходил весной 2024 года, известные и титулованные фотографы России.Программа фестиваля включает более 50 разнообразных мероприятий: лекции по истории, жанрам, различным техникам фотографии, рассказы о великих фотографах прошлого, встречи с их потомками, практикумы, воркшопы, тренинги и мастер-классы.