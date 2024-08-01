Более 2 тысяч человек приняли участие в конкурсе «История большой страны»

Участниками Всероссийского конкурса межрегиональных проектов школьных музеев «История большой страны» стали более 2 тысяч человек, передает пресс-служба Музея Победы, организатора состязания.



В конкурсе приняли участие педагоги, учащиеся, музейные активисты образовательных учреждений из 67 регионов России и Беларуси.



Всего на конкурс поступило около 200 проектов в восьми номинациях: «Малоизвестные страницы истории», «Герои и дивизии Великой Отечественной войны», «Ополчение», «Тыл фронту», «Крым и Севастополь», «80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «Ими гордится Россия» и «Совместные партнерские образовательные проекты школьного музея».



«В ходе оценки жюри выделило большое количество проектов, которые реализуются на протяжении многих лет. Например, школу № 2025 г. Москвы и школу № 29 г. Иваново связывает тема авиаполка „Нормандия-Неман“, они уже давно дружат и поддерживают проекты друг друга. Детский дом „Радуга“ из Кемеровской области и лицей им. Героя России Веры Волошиной из Московской области ведут работу по сохранению памяти об истории жизни и подвига Веры Волошиной. Таких союзов на основе общих тем много, и здорово, что конкурс позволил укрепить и расширить эту связь между учреждениями из разных регионов», — отметила директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.



По итогам конкурса были определены 50 лучших работ. Победители приглашены на ежегодный Всероссийский съезд «Школьный музей Победы», который пройдет в Москве в октябре 2024 года.









Фото: пресс-служба Музея Победы