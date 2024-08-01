Российская певица Аида Гарифуллина откроет старейший фестиваль в Испании

Российская певица Аида Гарифуллина откроет один из старейших в Испании фестивалей, передает радио «Орфей».



Российская певица выступит на 73-м Международном фестивале в Сантандере 3 августа. Артистка выступит с сольным концертовм в сопровождении Оркестра Валенсии под руководством Джеймса Гаффигана.



В программу выступления вошли фрагменты опер Римского-Корсакова, Чайковского, Дворжака, других композиторов.



В число участников фестиваля в этом году также вошли певица Сондра Радвановски, пианистка Мария Жоао Пиреш, виолончелистка Соль Габетта, Оркестр Французского радио под управлением Микко Франка, Оркестр Ла Скала под управлением Риккардо Шайи.









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