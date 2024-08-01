Российская певица Аида Гарифуллина откроет старейший фестиваль в Испании

Смотр пройдет с 27 августа по 1 сентября на семи площадках.
Международный фестиваль фотографии «Свет и Цвет» объявил программу.
В конкурсе приняли участие педагоги, учащиеся, музейные активисты образовательных учреждений из 67 р...
Российская певица выступит на 73-м Международном фестивале в Сантандере 3 августа.
В настоящее время доступны новый трейлер второго сезона проекта.
В программу фестиваля войдет около 70 творческих мастер-классов, профориентационных игр, экскурсий.
Смотр пройдет с 27 августа по 1 сентября на семи площадках.
Международный фестиваль фотографии «Свет и Цвет» объявил программу.
В конкурсе приняли участие педагоги, учащиеся, музейные активисты образовательных учреждений из 67 р...
Российская певица выступит на 73-м Международном фестивале в Сантандере 3 августа.
В настоящее время доступны новый трейлер второго сезона проекта.
Артисты представили латиноамериканской публике спектакли «Снеговик» и «Цирк на нитях».
Проект посвящен 85-летию Выставки достижений народного хозяйства.
Участие в фестивале примут профессиональные и любительские коллективы из разных регионов России.
Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября.
По словам губернатора региона Михаила Евраева, за время проведения фестиваля его посетили уже свыше ...
Режиссерское кресло вместо Ильи Найшуллера займет Тимо Тьяджанто.
Руководитель дома Николай Сухов вручил министру картину российского фотохудожника Ильдара Ямбикова.
Фильм выйдет в широкий прокат в октябре.
Учреждению достались кресла от Театра кукол имени Образцова.
Всего на платформе размещено свыше 1,2 миллиона музыкальных композиций, видео, фото, плагинов и фута...
Главную роль исполнил Евгений Алехин.
Министр культуры России также заявила, что была расширена программа «Автор».
Концерт в ГМЗ Александра Пушкина в Псковской области пройдет 2 августа.
Певец выступит с концертом по многочисленным просьбам вологжан.
01.08.2024