В Сан-Паулу прошли гастроли Театра кукол имени С.В. Образцова

В бразильском Сан-Паулу прошли гастроли Театра кукол имени С.В. Образцова.



Артисты представили латиноамериканской публике спектакли «Снеговик» и «Цирк на нитях», передает Министерство культуры России.



Выступления российских артистов в Бразилии проходят в рамках «Русских сезонов».



Главный режиссер Театра кукол имени С.В. Образцова Борис Константинов отметил, что благодаря «Русским сезонам» страны получили возможность продемонстрировать интерес, уважение и дружелюбие.



В минувшем году «Русские сезоны» прошли в Казахстане и Узбекистане. Общее число зрителей превысило 30 тысяч человек.



В Бразилии «Русские сезоны» открылись 17 июня на сцене Муниципального театра Рио-де-Жанейро.



«Культура всегда играла ключевую роль как в Бразилии, так и в России. Наши страны невозможно представить без богатейшего культурного наследия», — прокомментировала событие министр культуры России Ольга Любимова.









Фото: пресс-служба Русских сезонов