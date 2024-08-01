В Сан-Паулу прошли гастроли Театра кукол имени С.В. Образцова

01.08.2024
В бразильском Сан-Паулу прошли гастроли Театра кукол имени С.В. Образцова.
Артисты представили латиноамериканской публике спектакли «Снеговик» и «Цирк на нитях», передает Министерство культуры России.
Выступления российских артистов в Бразилии проходят в рамках «Русских сезонов».
Главный режиссер Театра кукол имени С.В. Образцова Борис Константинов отметил, что благодаря «Русским сезонам» страны получили возможность продемонстрировать интерес, уважение и дружелюбие.
В минувшем году «Русские сезоны» прошли в Казахстане и Узбекистане. Общее число зрителей превысило 30 тысяч человек.
В Бразилии «Русские сезоны» открылись 17 июня на сцене Муниципального театра Рио-де-Жанейро.
«Культура всегда играла ключевую роль как в Бразилии, так и в России. Наши страны невозможно представить без богатейшего культурного наследия», — прокомментировала событие министр культуры России Ольга Любимова.
Фото: пресс-служба Русских сезонов