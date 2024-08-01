В РНБ откроется выставка к 85-летию ВДНХ

В Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге откроется выставка «ВДНХ приглашает!».



Проект посвящен 85-летию Выставки достижений народного хозяйства. Экспозиция размещена в отделе эстампов и фотографий и основана на материалах из фондов РНБ, сообщили в пресс-службе библиотеки.



«Выставка предлагает проследить, как авторам, в разные годы изображавшим ВДНХ, удалось передать дух пространства, времени и особой гордости страны. Богатый изобразительный материал представит живую историю комплекса, уделяя особое внимание художественному языку графики», — рассказали организаторы.



В число экспонатов вошли редкие плакаты 1930-1980-х годов, которые представят, как со временем менялось модное столичное пространство. На выставке представлены в том числе работы Константина Зотова и Лидии Стенберг, других графиков середины XX века.



Посмотреть выставку можно до 31 октября 2024 года.









Фото: пресс-служба РНБ