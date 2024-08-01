В Петербурге открывается XXI Международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир»

В Санкт-Петербурге открывается XXI Международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир».



Участие в фестивале примут профессиональные и любительские коллективы из разных регионов России.



В первый день фестиваля, 1 августа, в Кафедральном соборе Петра и Павла пройдет гала-концерт.



«Проект стартовал в год 300-летия Санкт-Петербурга и за время существования принял более 25 тыс. участников из 30 стран. В рамках праздника по традиции состоится Международный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей имени Юрия Фалика. В 2024 году смотр отметит свое 20-летие», — рассказали организаторы.



На фестивале свое искусство представят детские и взрослые, профессиональные и любительские хоры, вокальные ансамбли из Санкт-Петербурга, Ульяновска, Таганрога, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Магнитогорска, Курска, Оренбурга, Южно-Сахалинска и других городов.



Концерты фестиваля пройдут в Академической капелле Санкт-Петербурга, Концертном зале Духовно-просветительского центра «Святодуховский» Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, Евангелическо-Лютеранской церкви Святой Марии, Римско-католической церкви Святого Станислава, Концертном зале Эстонской церкви святого Иоанна («Яани Кирик»).









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