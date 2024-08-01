Представители Китая, Кубы и Шри-Ланки подтвердили участие в Международном форуме объединенных культур.



Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября, рассказала министр культуры России Ольга Любимова.



«На сегодня мы получили мировую палитру подтверждений об официальном участии министров и замминистров. Это и Китай, и Куба, и Шри-Ланка, и наши ближайшие соседи — Армения, Белоруссия, Киргизия, Приднестровье. Активизация диалога со странами Африки также найдет отражение на форуме-2024. С нетерпением ждем руководителей министерств культуры из Судана, Джибути, Гвинеи, Мали, Зимбабве», — сообщила министр.



Ольга Любимова напомнила, что в форуме объединенных культур в минувшем году приняли участие 50 официальных зарубежных делегаций. С учетом зарубежных спикеров были представлены 73 страны.



«Мы ориентируемся на эти показатели в нынешнем году и совместно с МИД России ведем большую работу по приглашению участников. Форум 2024 года станет десятым, своего рода юбилейным, этот факт привлекает внимание наших зарубежных коллег — как тех, кто уже работал с нами в Петербурге в прошлые годы, так и тех, кто хочет впервые выступить на диалоговых площадках главного международного культурного события России», — рассказала министр.









Фото: пресс-служба Кремля