Четвертый фестиваль современного искусства стартовал в Ярославле

В Ярославле стартовал четвертый фестиваль современного искусства от Российской академии художеств.



По словам губернатора региона Михаила Евраева, за время проведения фестиваля его посетили уже свыше 30 тысяч человек.



«С большим удовольствием прошел по выставке. На ней представлены работы народных художников Зураба Церетели, Николая Мухина. И это большая удача, что мы можем видеть эти произведения в нашем регионе», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в Telegram.



В рамках фестиваля состоялось открытие выставки «Просветление», на которой показана работа российских художников по украшению храма Святого Саввы в Белграде. В экспозиции отображены все этапы создания изображений из мозаики: эскизы, макеты, модели, фрагменты работ.



Выставка также включает работы разных лет президента Российской академии художеств Зураба Церетели.









Фото: t.me/evraevmikhail