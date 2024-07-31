Представители Русского дома в Дамаске встретились с министром культуры Сирии

Делегация Русского дома в Дамаске организовала рабочую встречу с министром культуры Сирии Любаной Мушауах. Об этом стало известно из сообщения Россотрудничества.





На встрече Николай Сухов, руководитель Русского дома, подарил министру картину российского фотохудожника Ильдара Ямбикова, а также семейный фотопортрет, выполненный им же, передает ТАСС. Сухов подчеркнул значимость сотрудничества с профильным ведомством по множеству ключевых направлений. Он выразил благодарность министру за ее активную роль в укреплении российско-сирийского диалога в сфере культуры и гуманитарных отношений.





Куратор культурно-просветительских программ Русского дома Екатерина Багинская представила уникальную образовательную программу для Национального музея Дамаска. В частности, она рассказала о интерактивном обучающем пособии «Сокровища Пальмиры», которое предназначено для ознакомления детей с историческим наследием Сирии.









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