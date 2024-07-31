Вышли первые кадры фантастической комедии «Встретимся вчера»

Кинокомпания братьев Андреасян совместно с «Атмосферой кино» сообщили о выходе трейлера нового семейного фильма под названием «Встретимся вчера». Премьера ленты состоится в российских кинотеатрах 24 октября.





Фильм представляет собой фантастическую комедию, в центре сюжета которой находятся супруги, переживающие сложный этап в своих отношениях. В какой-то момент происходит необычное событие: как только один из них покидает дом, он оказывается обратно в квартире, а время останавливается. Неизвестно, станет ли это событие спасением для их брака или, наоборот, усугубит ситуацию.





Главные роли в фильме исполнят Артем Ткаченко, известный по фильмам «Сестры» и «Вампиры средней полосы», и Аглая Тарасова, которая снялась в лентах «Лед» и «Холоп 2». Режиссером картины выступил Александр Богуславский.









Фото: YouTube