Создатели сериала «Игры» купили права на некоторые песни из СССР через IPEX

Продакшн-компания «Лунапарк» через биржу интеллектуальной собственности IPEХ получила права на использование нескольких известных музыкальных произведений для своего сериала «Игры», посвященного Олимпиаде 1980 года. В список вошли композиции вокально-инструментального ансамбля «Гая» «Аман яр», песни Аллы Пугачевой «Поднимись над суетой», а также треки Галины Бесединой и Сергея Тараненко «Не исчезай» и ансамбля «Фантазия» «Откликнись», сообщила пресс-служба IPEХ.





Руководитель IPEX Дарья Воинова отметила, что киностудия «Лунапарк» успешно нашла необходимые музыкальные материалы для своего проекта, который выйдет 3 августа. Она добавила, что в последние годы наблюдается значительный интерес к советскому культурному наследию в креативных индустриях. Платформа IPEX, сотрудничая с фирмой «Мелодия», предлагает обширный каталог хитов советской эпохи для представителей творческого бизнеса.





На платформе представлено более 1,2 миллиона музыкальных композиций, видео, фото и других материалов. Для использования этих ресурсов в креативных проектах пользователям необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать нужное произведение и обсудить условия сделки с правообладателем. Лицензионный договор формируется автоматически.





Сергей Агарков, представитель студии «Лунапарк», рассказал о том, что ранее они напрямую связывались с авторами, что занимало много времени и сил. Он подчеркнул, что иногда бывает сложно установить контакт с нужным правообладателем. Благодаря IPEХ, эти затраты значительно сократились. Агарков также отметил, что для сериала им требовалась музыка конца 70-х, а на IPEХ представлено множество таких произведений.





Кроме того, все данные о представленных на платформе объектах и сделках с ними фиксируются в распределенном реестре Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС). Это может быть полезно в случае судебных разбирательств или проверки контрагентов перед заключением сделок.



