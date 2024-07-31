Солисты Мариинского театра выступят с концертом в музее-заповеднике «Михайловское»

Солисты Мариинского театра готовятся к концерту в государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское». Мероприятие посвящено памяти отца Георгия Мицова, советского реставратора и священнослужителя, который в XX веке первым обнаружил склеп, где покоятся родители знаменитого полководца Михаила Голенищева-Кутузова, сообщила пресс-служба заповедника.





Представитель заповедника в беседе с ТАСС отметила , что концерт пройдет 2 августа, в день памяти музейщиков и волонтеров заповедника. Программа мероприятия, названная «Зачем ты есть», основана на одноименной книге священника, которая помогла многим людям найти свой путь к Богу и смысл жизни.





На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов: Цветана Омельчук (меццо-сопрано), Альбина Шарафутдинова (сопрано), Дмитрий Князев (бас), Олег Мицов (тенор), а также инструменталисты Яна Зубова, Андрей Ефимовский и Вячеслав Гайворонский. В первом отделении концерта прозвучат арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов, а во втором — песни и романсы. Концерт состоится в большом зале Научно-культурного центра музея-заповедника «Михайловское».



