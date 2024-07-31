Shaman завершит проект «Лето Русского Севера» в Вологде

Выступление певца Shaman (Ярослав Дронов) пройдет 31 августа на площади Революции в Вологде. Этот концерт станет финальным аккордом проекта 2024 года «Лето Русского Севера» и состоится по просьбе местных жителей, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.





Глава региона отметил, что выступление Shaman будет бесплатным для всех желающих. Певец исполнит свою известную песню «Я русский», что добавит особую значимость событию. Концерт станет кульминацией масштабного проекта, охватывающего различные культурные мероприятия региона.





По информации правительства области, в рамках проекта «Лето Русского Севера» уже прошло множество мероприятий, которые привлекли около миллиона участников. В муниципалитетах организовали более 2,5 тысячи событий, включая театральные и кинофестивали, ремесленные и фольклорные форумы, ярмарки и спортивные соревнования.





В августе программа мероприятий продолжает оставаться насыщенной. В ближайшие выходные, 3 августа, в старом аэропорту Вологды пройдет мотофестиваль «Экстрим» с участием рок-группы «Крематорий». А 10-11 августа на исторической площадке «Застава князей Белозерских» в Кирилловском округе состоится Всероссийский фестиваль исторической реконструкции, музыки и этномоды «Небо славян», в котором примут участие более 100 реконструкторов из разных регионов страны.









Фото: YouTube