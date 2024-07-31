Псковский музей впервые представил две картины художников Серебряного века

Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника представили выставку, на которой впервые публике показали две картины начала XX века, созданные известными русскими художниками Евгением Лансере и Исааком Бродским. Одно из произведений изображает звонницу Псково-Печерского монастыря, одного из самых древних и крупных мужских монастырей России.





Генеральный директор музея Светлана Мельникова поделилась подробностями события с ТАСС. По словам Мельниковой, в картинной галерее музея теперь находятся две уникальные работы, которые долгое время хранились в фондах. Первая картина — «Звонница Псково-Печерского монастыря», написанная Евгением Лансере, заняла центральное место перед входом в основную экспозицию Парадного зала. Она включает произведения из различных источников, в том числе из коллекции настоятеля монастыря Архимандрита Алипия. Картина поступила в музей в 1975 году вместе с другими работами, завещанными государству. Мельникова отметила, что это событие имеет значительное значение для культурной жизни как Северо-Запада, так и всей страны.





Мельникова также подчеркнула, что Лансере был не только живописцем, но и графиком, а также художником театра. На его картине, написанной в 1904 году на псковской земле, изображена многопролетная звонница монастыря. Она представляет собой подлинный шедевр древней архитектуры Пскова. Бело-розовые ветви цветущих яблонь на переднем плане создают эффект постамента для этой архитектурной доминанты. Яркая палитра цветов наполняет картину атмосферой радостного настроения.





Вторая работа, «Старый дом в Париже», была написана Исааком Бродским в 1909 году. Бродский, известный живописец и педагог, возглавлял всероссийскую Академию художеств в 30-е годы XX века и принимал участие в творческих объединениях, включая «Мир искусства». Мельникова отметила, что участники объединения сыграли важную роль в развитии искусства Серебряного века, придерживаясь идеалов символизма и модерна.





Работа «Старый дом в Париже» относится к дореволюционному периоду творчества Бродского, когда его живопись особенно проявляла музыкальность в реалистических пейзажах. Эта картина сочетает традиции русского лирического пейзажа с уникальным стилем художника. Ажурные ветви деревьев перед домом создают легкую орнаментальную связь с ним, подчеркивая своеобразие произведения.









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