В Русском музее впервые откроется выставка об информации и ее отражении в искусстве

Государственный Русский музей готовит выставку, посвященную различным способам передачи информации, ее достоверности и отражению в изобразительном искусстве. Генеральный директор учреждения Алла Манилова сообщила, что проект будет ориентирован на журналистов и историю распространения новостей.





Манилова подчеркнула, выставка иллюстрирует трансформацию принципов передачи информации. Она охватывает период от дописьменных методов, таких как сигнальные костры и гонцы, до современных форм коммуникации. Для полного понимания этой эволюции музей обращается к современному искусству и его разнообразным направлениям.





В экспозиции разместят около 300 произведений из музейных и частных коллекций. Посетители смогут увидеть шедевры таких мастеров, как Иван Айвазовский, Илья Репин и Орест Кипренский, наряду с работами современных художников, включая Тимура Новикова, Петра Белого, Аллу Урбан и других. Некоторые из представленных произведений созданы специально для этой выставки.





Выставочное пространство разделят на тематические блоки, посвященные письмам, сигналам, газетам, радио, телефону, телевидению, цифровым технологиям, а также слухам и дезинформации.





Манилова отметила, что подобная выставка не случалась в истории Русского музея. Она считает проект уникальным не только для учреждения, но и для музейного дела в целом, так как он исследует значение информации в повседневной жизни и в контексте большой истории. Выставка откроется 2 августа.



