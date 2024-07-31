Актеры Людмила Артемьева и Александр Лыков сыграют главные роли в фильме о «Смешариках»

Пресс-служба группы компаний «Рики» сообщила, что премьера первого игрового приключенческого фильма о «Смешариках» запланирована на весну 2026 года. В главных ролях выступят Людмила Артемьева, известная по фильмам «Баба Яга спасает мир» и «Сваты», Александр Лыков, сыгравший в «Трудных подростках» и «Гранд», а также Ян Цапник, который запомнился зрителям по сериалам «Метод» и франшизе «Лед».





Проект получил название «Смешарики. Космическая экскурсия». Создатели уже начали активную фазу съемок, первоначально проходивших на территории парка «Краснодар». В настоящее время работа над фильмом продолжается в декорациях киностудии «Мосфильм». Сюжет расскажет о приключениях Кроша и Ежика, которые находят необычное устройство в Ромашковой долине. Это устройство переносит их в игру о будущем, где они становятся детьми на космическом корабле, направляющемся на Марс. Приключения начинаются, когда герои осознают, что это не просто игра.





Фильм будет развиваться в двух параллельных мирах: одна часть будет полностью игровой с участием известных актеров, а другая — анимационной, с рисованными локациями круглых героев в обновленной 2D-стилистике. Режиссером игровой части выступает Андрей Мармонтов, а за анимацию отвечает Илья Максимов.





Продюсер проекта Татьяна Павлова отметила, что кастинг оказался сложным процессом. Она подчеркнула важность эмоциональной связи с образами, добавив, что взрослые актеры волновались не меньше детей. Павлова выразила уверенность в успешности проекта.





Сценарист Сергей Лукьяненко поделился впечатлениями от работы над сценарием, назвав это «огромным удовольствием». Он отметил интересный вызов совместить игровое кино и анимацию в одном сюжете. Лукьяненко выразил радость от возможности создать историю, которая привлечет как детей, так и их родителей, а также поклонников «Смешариков» и новых зрителей.









Фото: YouTube