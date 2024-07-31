Ольга Любимова заявила о нехватке сценаристов, которые работают на тему новейшей истории

Министр культуры России Ольга Любимова на пресс-конференции ТАСС подчеркнула, что отечественной киноиндустрии не хватает сценаристов, работающих с темами новейшей истории. Она отметила, индустрия начинает осознавать важность исторических драм и постепенно улучшает качество своих работ.





По словам министра, фильмы становятся более детальными, а костюмы и грим — более точными, что позволяет создавать сложные исторические конструкции вместо шаблонных и вульгарных изображений. Ольга Любимова добавила, что крупные продакшны активно соревнуются друг с другом за качество.





Исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов также затронул проблему кадрового дефицита в индустрии. Он связал это явление с увеличением инвестиций в кинопроизводство. Соснов сообщил, что на сегодняшний день в широкий прокат выходят четыре отечественных фильма каждую неделю, а на онлайн-платформах — четыре сериала.





Объем инвестиций в российское кинопроизводство за последние пять лет увеличился в пять раз. Такой рост, по словам Соснова, приводит к значительному кадровому дефициту, что создает как негативные, так и позитивные последствия. Он отметил, что нехватка кадров открывает беспрецедентные возможности для новых специалистов.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой