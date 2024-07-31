Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева выступит в Севастополе

С 1 по 4 августа 2024 года в Севастополе пройдет серия выступлений Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, известного во всем мире как «Балет Игоря Моисеева». Артисты ансамбля представят зрителям уникальную программу «Классика Игоря Моисеева» в рамках VIII Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес».





Фестиваль «Херсонес» стал значимым событием в российской культурной жизни и занимает важное место среди мероприятий классического искусства. Каждый год на нем выступают ведущие театры и исполнители России, а уникальная программа привлекает множество зрителей. Гостям предлагают великие произведения, исполняемые как российскими, так и мировыми звездами, создавая неповторимое сочетание различных видов классического искусства. В этом году фестиваль проходит на сцене «Дворца культуры рыбаков», где ансамбль имени Игоря Моисеева, основанный в 1937 году, продемонстрирует свое мастерство, соединяя элементы классического балета и фольклора.





Программа стартовала 29 июля 2024 года премьерным показом балетного спектакля «Грозовой перевал», созданного по мотивам романа Эмили Бронте. Исполнители из Севастопольского театра оперы и балета представили захватывающую историю в интерпретации хореографа Джоны Кука и музыкального руководителя Артема Абашева. В главных ролях выступили знаменитый танцовщик Сергей Полунин и балерина Ксения Рыжкова из МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко.





Кроме того, 8 и 9 августа на фестивале выступит Театр Олега Табакова с драматическим спектаклем «Матросская тишина». Пьеса Александра Галича, рассказывающая о семье из еврейского местечка, была впервые поставлена Олегом Табаковым в 1990 году и вновь вернулась на сцену 29 лет спустя.









Фото: Предоставлено пресс-службой АНО «Русские сезоны»