Художник Анатолий Шабуров передал свои работы в Кировский краеведческий музей

Анатолий Шабуров, признанный художник, подарил Кировскому краеведческому музею четыре своих произведения. Этот жест стал частью празднования 650-летия города Кирова. Работы мастера уже находятся в музеях и частных коллекциях России, США, Финляндии и Польши.





Художник отметил, что для него эти картины имеют особое значение, каждая из них представляет собой важный этап в его творческой карьере. Он выразил радость по поводу того, что его произведения займут достойное место в фондах краеведческого музея.





На переданных полотнах отражены различные моменты истории России и Вятки. Одно из них, «Воспоминание», посвящено подвигу защитников Отечества. На картине изображены две пожилые женщины, смотрящие в зеркало, рядом с которыми находится фотография молодого мужчины в военной форме, навсегда запечатленного в памяти родных. Символом неугасимой памяти служат цветы бессмертники на переднем плане. Эта работа стала отправной точкой в творческой биографии Шабурова.





Еще одно значимое произведение — триптих «Прости, народ православный», который рассказывает о событиях Пугачевского бунта. Художник сумел передать драматизм крестьянского восстания, о котором Александр Пушкин писал как о «бессмысленном и беспощадном».





Директор Кировского областного краеведческого музея Юрий Балыбердин подчеркнул важность передачи картин для музея. Он отметил, что в этом году город Киров отмечает 650-летие, а также 200 лет со дня рождения основателя музея Петра Алабина. Балыбердин напомнил о традициях, заложенных Алабиным, когда экспонаты поступали из разных уголков России от различных людей, включая крестьян и Императора Александра II. Эти традиции продолжают жить и сегодня.









Фото: Предоставлено Дирекцией 650-летия города Киров