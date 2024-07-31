Ольга Любимова назвала количество стипендиатов программы поддержки «Автор»

Более трех тысяч заявок поступило на социальную отраслевую программу поддержки «Автор», сообщила министр культуры России Ольга Любимова на пресс-конференции в ТАСС. По ее словам, стипендиатами уже стали 46 человек.





Ольга Любимова уточнила, что встречи с авторами проходят в «самых разных форматах».





«Встречается редакторская группа и руководство Фонда кино», — поделилась министр.





Конкурс включает в себя пять наборов, в том числе тематический, который посвящен специальной военной операции. Министр подчеркнула, что этот год был удачным и интересным. В настоящий момент Минкультуры обсуждает с представителями отрасли о том, что возможны и другие темы для отбора конкурсов.





Старт специального тематического отбора о подвиге, героизме, самопожертвовании и отваге, а также новейшей истории территорий России, запланирован на 5 августа. Продлится он до 9 сентября.

Основной отбор начнется 9 августа. Он продлится до 9 сентября.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой