Ольга Любимова назвала количество стипендиатов программы поддержки «Автор»

31.07.2024

Ольга Любимова назвала количество стипендиатов программы поддержки «Автор»
Более трех тысяч заявок поступило на социальную отраслевую программу поддержки «Автор», сообщила министр культуры России Ольга Любимова на пресс-конференции в ТАСС. По ее словам, стипендиатами уже стали 46 человек.

Ольга Любимова уточнила, что встречи с авторами проходят в «самых разных форматах».

«Встречается редакторская группа и руководство Фонда кино», — поделилась министр.

Конкурс включает в себя пять наборов, в том числе тематический, который посвящен специальной военной операции. Министр подчеркнула, что этот год был удачным и интересным. В настоящий момент Минкультуры обсуждает с представителями отрасли о том, что возможны и другие темы для отбора конкурсов.

Старт специального тематического отбора о подвиге, героизме, самопожертвовании и отваге, а также новейшей истории территорий России, запланирован на 5 августа. Продлится он до 9 сентября.
Основной отбор начнется 9 августа. Он продлится до 9 сентября.


Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой