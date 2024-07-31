Фильм «Горизонты: Часть 2» Кевина Костнера покажут на Венецианском кинофестивале

Фильм «Горизонты: Часть 2» Кевина Костнера войдет во внеконкурсную программу Венецианского кинофестиваля. Показ пройдет 7 сентября.





Первая часть «Горизонтов» заработала в прокате всего 11 миллионов долларов за первый уикенд. Бюджет ленты составил почти в 10 раз больше. Прокат в США, запланированный на 16 августа, отменился из-за низких сборов.





Во второй части Костнер также выступил как режиссер и сам снялся в фильме. К касту присоединились Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Джена Мэлоун и Дэнни Хьюстон.





Первая часть «Горизонтов» дебютировала на Каннском кинофестивале в мае. Фильм удостоился бурных оваций, а сам Кевин Костнер расплакался от теплого приема своей работы.









Фото: YouTube