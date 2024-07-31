Фильм «Горизонты: Часть 2» Кевина Костнера покажут на Венецианском кинофестивале

Свыше 40 сценаристов стали стипендиатами социальной отраслевой программы поддержки.
Проект представляет собой своего рода учебник по археологии, раскрывающий основные термины и понятия...
Показ состоится в рамках внеконкурсной программы смотра.
Участниками встречи также стали гендиректор «Росгосцирка» Сергей Беляков и руководитель Большого Мос...
Ролик появился в TikTok.
Свыше 40 сценаристов стали стипендиатами социальной отраслевой программы поддержки.
Проект представляет собой своего рода учебник по археологии, раскрывающий основные термины и понятия...
Показ состоится в рамках внеконкурсной программы смотра.
Участниками встречи также стали гендиректор «Росгосцирка» Сергей Беляков и руководитель Большого Мос...
Ролик появился в TikTok.
Спикеры обсудят взаимодействие российских и зарубежных партнеров в киноотрасли, а лидеры индустрии п...
Показы пройдут в русских домах по всему миру.
Мероприятие пройдет 10 августа в Терновском муниципальном районе Воронежской области.
Автором сценария проекта выступила Эдина Умерова, режиссер — Анна Сичинская.
Показы фестиваля пройдут в киноцентре «Октябрь».
По итогам конкурса будут отобраны три пьесы, которые получат по одному миллиону рублей для постановк...
Мультфильм переведут на жестовый язык в рамках инклюзивного проекта.
В экспозицию вошли свыше 200 предметов из фондов Кирилло-Белозерского музея-заповедника.
Режиссером проекта выступил Сергей Пикалов, роли сыграли Илья Любимов, Ксения Лукьянчикова, Софья Ле...
В продолжении проекта успешный адвокат Анна сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи.
Главными темами сессии стали работа с цифровой аудиторией, привлечение молодого поколения, развитие ...
Серия тренингов будет приурочена к 100-летию театра, которое будет отмечаться в 2026 году.
В числе поручений — совершенствование правового регулирования на Кавминводах, развитие железных доро...
В новом, девятом по счету сезоне проекта знакомые зрителю герои Мила и Швец снова будут работать вме...
Центральным героем картины станет врач-травматолог института скорой помощи, которая каждую смену бор...
31.07.2024