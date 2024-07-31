Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с героем России, летчиком-космонавтом Олегом Новицким. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Олег Новицкий взял в недавний полет флаг с изображением эмблем всех российских цирков, а также Минкультуры России как курирующего ведомства. Ольга Любимова выразила радость в связи с тем, что между представителями отрасли и Роскосмосом сложились прекрасные взаимоотношения.





«Событием исторического масштаба стали съемки первого художественного фильма в космосе — ленты «Вызов». Кстати, именно Олег Новицкий сопровождал режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд при возвращении с МКС», — уточнила министр.





По ее словам, в космосе уже «побывали» знаковые для Минкультуры символы: Чебурашка, «Чайка» МХТ, а теперь и флаг с эмблемами всех российских цирков.





Также участниками встречи стали гендиректор «Росгосцирка» Сергей Беляков и руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Стороны обсудили актуальные вопросы отрасли. Участники встречи обсудили Международный фестиваль «Без границ», который пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой