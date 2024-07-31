В Сеть попала концовка второго сезона сериала «Дом дракона» до релиза

Пираты опубликовали раньше премьеры концовку второго сезона сериала «Дом Дракона». Ролик появился в TikTok, информирует Variety.





В соцсеть угодило около 30 минут видео, где присутствуют последние сцены. Финальная серия при этом должна длиться минимум час.





Всего пираты опубликовали 14 отрывков. Сначала их распространили пользователи TikTok. Затем ролики заблокировали. Кадры начали появляться в X (ранее Twitter) и на других платформах.





Официальный выход восьмой серии второго сезона приквела «Игры престолов» должен состояться в воскресенье, 4 августа. Российские зрители увидят заключительный эпизод позднее.









Фото: YouTube