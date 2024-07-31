Фестиваль «Одна шестая» объявил состав деловой и международной программы

Третий международный кинофестиваль «Одна шестая», который пройдет в Екатеринбурге, объявил деловую и международную программы. Они пройдут с 5 по 7 августа.





Спикеры в рамках фестиваля обсудят взаимодействие российских и зарубежных партнеров в киноотрасли, а лидеры индустрии покажут успешные кейсы. «Одна шестая» будет включать в себя три блока программы: «Международный опыт», «Региональный опыт» и «Технологии производства и продвижения».





5 августа состоятся сессии, в рамках которых участники обсудят съемки, гранты и возможности сотрудничества с разными странами, наиболее интересный киносериальный продукт из России в мире, а также ответят на вопрос, как снять дебют, получить международное признание и не разочароваться в профессии.





«Приобретение Японией прав на показ сразу четырех оригинальных российских сериалов «НМГ Студии» доказывает, что на сегодня качество российского контента растет и интерес к нему выходит за пределы страны», — поделилась куратор международной программы Юлия Хамитова.





По ее словам, это первая сделка между Россией и Японией за последние семь лет. Хамитова добавила, география таких договоренностей будет только расширятся.





6 августа на сессиях обсудят интеграцию дебютантов в киноотрасль, гранты, питчинги, опыт региональных производителей в съемках без поддержки, работу с кинокомиссией и другие вопросы. В заключительный день поднимут вопрос продвижения фильмов на платформах, летние кинотеатры в маркетинге, искусство трейлеров и продажу кино зрителям.









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