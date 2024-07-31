Фильм «Краткая история русской культуры» покажут зрителям зарубежья

Российское общество «Знание» и Россотрудничество при поддержке АНО «ИРИ» покажут фильм «Краткая история русской культуры» в русских домах по всему миру. Ленту увидят зрители в Бельгии, Австрии, Франции и других странах, сообщили в пресс-службе организации.





Показы начнутся в августе и закончатся в ноябре. Фильм снят в рамках просветительского проекта «Знание.Кино» при поддержке АНО «ИРИ». Работа открывает завесу над уникальным культурным феноменом, показывает силу, глубину и многогранность русской истории, уточнили в пресс-службе.





Первый просмотр состоялся в июле в Сиднее. Также показ прошел в русском доме Куала-Лумпура. Здесь зрители пообщались с режиссером и продюсером фильма Данилом Мотиным.





Создатель ленты отметил, что картина с элементами анимации отвечает требованиям кинематографа и духу времени. Режиссер приглашает зрителя совершить путешествие от Крещения Руси до наших дней, чтобы показать, как страна впитывала в себя традиции разных культур и формировала свою аутентичность.









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