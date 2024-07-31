Коллективы из шести регионов съедутся на фестиваль «Савальские россыпи» в Воронежскую область

Коллективы из шести регионов примут участи в XX межрегиональном фестивале народной музыки «Савальские россыпи».



Мероприятие пройдет 10 августа в Терновском муниципальном районе Воронежской области, сообщили организаторы.



Отмечается, что на фестиваль съедутся инструменталисты-виртуозы из 17 муниципальных образований Воронежской области, а также из Тамбовской, Саратовской, Липецкой, Волгоградской, Московской областей.



Программа фестиваля включает тематическую интерактивную площадку «Русская деревня», творческую лабораторию «Приемы работы на самобытных народных инструментах», выставку-ярмарку, работу сельских подворий с реконструкцией семейного крестьянского быта.



В рамках фестиваля также пройдет гала-концерт, на котором выступят 36 коллективов.









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