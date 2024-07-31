Стартовали съемки детской комедии «Поле чудес»

Стартовали съемки полнометражного фильма «Поле чудес».



Проект — детская комедия о младшеклассницах из дачного поселка, встающих на защиту кукурузного поля.



Автором сценария проекта выступидла Эдина Умерова, режиссер — Анна Сичинская.



Роли в фильме сыграют Елена Лядова, Денис Шведов, Ева Данилко, Полина Айнутдинова, Екатерина Червова, Марк-Малик Мурашкин, Володя Левченко, Алиса Руденко, Максим Иванов, Феликс Мурзабеков, Тимофей Иванов, Алексей Войтюк, Елена Цыплакова и другие.



Производство проекта осуществляют компании Vega Film, All Media при поддержке Start.





Фото: Start