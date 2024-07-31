Стартовали съемки детской комедии «Поле чудес»

31.07.2024

Стартовали съемки детской комедии «Поле чудес»
Стартовали съемки полнометражного фильма «Поле чудес».

Проект — детская комедия о младшеклассницах из дачного поселка, встающих на защиту кукурузного поля.

Автором сценария проекта выступидла Эдина Умерова, режиссер — Анна Сичинская.

Роли в фильме сыграют Елена Лядова, Денис Шведов, Ева Данилко, Полина Айнутдинова, Екатерина Червова, Марк-Малик Мурашкин, Володя Левченко, Алиса Руденко, Максим Иванов, Феликс Мурзабеков, Тимофей Иванов, Алексей Войтюк, Елена Цыплакова и другие.

Производство проекта осуществляют компании Vega Film, All Media при поддержке Start.

Фото: Start