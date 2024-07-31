В Москве в третий раз продет фестиваль авторского кино «КАРО. Арт»

Ролик появился в TikTok.
Спикеры обсудят взаимодействие российских и зарубежных партнеров в киноотрасли, а лидеры индустрии п...
Показы пройдут в русских домах по всему миру.
Мероприятие пройдет 10 августа в Терновском муниципальном районе Воронежской области.
Автором сценария проекта выступидла Эдина Умерова, режиссер — Анна Сичинская.
Ролик появился в TikTok.
Спикеры обсудят взаимодействие российских и зарубежных партнеров в киноотрасли, а лидеры индустрии п...
Показы пройдут в русских домах по всему миру.
Мероприятие пройдет 10 августа в Терновском муниципальном районе Воронежской области.
Автором сценария проекта выступидла Эдина Умерова, режиссер — Анна Сичинская.
Показы фестиваля пройдут в киноцентре «Октябрь».
По итогам конкурса будут отобраны три пьесы, которые получат по одному миллиону рублей для постановк...
Мультфильм переведут на жестовый язык в рамках инклюзивного проекта.
В экспозицию вошли свыше 200 предметов из фондов Кирилло-Белозерского музея-заповедника.
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Главными темами сессии стали работа с цифровой аудиторией, привлечение молодого поколения, развитие ...
Серия тренингов будет приурочена к 100-летию театра, которое будет отмечаться в 2026 году.
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Центральным героем картины станет врач-травматолог института скорой помощи, которая каждую смену бор...
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31.07.2024