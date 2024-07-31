В Москве в третий раз продет фестиваль авторского кино «КАРО. Арт»

В Москве с 15 по 20 октября пройдет третий фестиваль авторского кино КАРО. Арт.



Показы фестиваля пройдут в киноцентре «Октябрь». С 22 по 27 октября — в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, сообщили организаторы.



На открытии состоится показ легендарных фильмов «Ежик в тумане», «Сказка сказок». Мультфильмы обсудят его создатель Юрий Норштейн и киновед Евгений Жаринов.



В основной показ смотра войдут премьеры — зарубежное кино с последних крупных мировых кинофестивалей, а также российские ленты, короткометражное кино.



В этом году фестиваль КАРО.АРТ расширит свой формат — наряду с основной программой премьерных показов, на фестивале представят тематические блоки «Музыка», «Текст», «Арт», «Театр».