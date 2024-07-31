Два сезона мультсериала «Чуч-Мяуч» переведут на жестовый язык

Два сезона популярного мультсериала киностудии «Союзмультфильм» «Чуч-Мяуч» будут переведены на жестовый язык.



Мультфильм переведут на жестовый язык в рамках инклюзивного проекта. Адаптированные показы пройдут на телеканале «Мультиландия», передает пресс-служба Министерства культуры России.



«Анимация „Союзмультфильма“ для многих поколений людей в нашей стране является проводником общечеловеческих ценностей и богатейших культурных традиций. С каждым годом мультвселенная киностудии пополняется новыми сюжетами и мультгероями, и мы рады знакомить с ними всех зрителей без исключения, в чем нам очень поможет проект по переводу мультсериала „Чуч-Мяуч“ на русский жестовый язык. Он пополнит нашу коллекцию доступных мультфильмов, среди которых уже есть популярный сериал „Простоквашино“ и коллекция новогодних лент», — рассказала Юлия Осетинская, генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм».



Проект «Чуч-Мяуч» рассказывает историю из жизни девочки Маруси и кота Мяуча, обладающего волшебным даром исполнения желаний. Способности Мяуча становятся причиной забавных неурядиц и неожиданных приключений.









Фото: пресс-служба Минкультуры России