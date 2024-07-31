Кирилло-Белозерский музей-заповедник представил выставку о свадебных традициях

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике откроется выставка «Кирилловские свадебные традиции», передает пресс-служба учреждения.



Выставочный проект состоит из трех частей. Первая рассказывает о традициях крестьянской свадьбы, ее обрядах и правилах, об основных церемониях, составляющих свадебный ритуал. Вторая посвящена советской свадьбе с регистрацией в ЗАГСе, обычаями и ритуалами. Третья — современной свадьбе с ее новшествами.



В экспозицию вошли свыше 200 предметов из фондов Кирилло-Белозерского музея-заповедника, личные вещи и предметы жителей Кириллова, Кирилловского округа, связанные со свадебной тематикой. Посетители смогут увидеть 22 свадебных образа разного времени: крестьянской невесты, платье послевоенного времени, советские наряды, платья невест 90-х годов.



Посетить выставку можно до ноября 2024 года.









Фото: пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника