Вышли первые кадры продолжения сериала «Что делать женщине, если...»

Главными темами сессии стали работа с цифровой аудиторией, привлечение молодого поколения, развитие ...
Серия тренингов будет приурочена к 100-летию театра, которое будет отмечаться в 2026 году.
В числе поручений — совершенствование правового регулирования на Кавминводах, развитие железных доро...
В новом, девятом по счету сезоне проекта знакомые зрителю герои Мила и Швец снова будут работать вме...
Центральным героем картины станет врач-травматолог института скорой помощи, которая каждую смену бор...
В продолжении проекта успешный адвокат Анна сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи.
Главными темами сессии стали работа с цифровой аудиторией, привлечение молодого поколения, развитие ...
Серия тренингов будет приурочена к 100-летию театра, которое будет отмечаться в 2026 году.
В числе поручений — совершенствование правового регулирования на Кавминводах, развитие железных доро...
В новом, девятом по счету сезоне проекта знакомые зрителю герои Мила и Швец снова будут работать вме...
Центральным героем картины станет врач-травматолог института скорой помощи, которая каждую смену бор...
На выставке, посвященной тысячелетию первого летописного упоминания Суздаля, работает команда Центра...
Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный признан режиссером года.
Показы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным и историческим датам, дням ро...
Выставка создана в рамках проекта «Освобождение» и будет работать до 31 декабря 2024 года.
В планетарии будут проходить лекции по астрономии, показы 3D-фильмов, выставки художников-космистов.
В продолжении культового хоррора сыграют Киллиан Мерфи и Аарон Тейлор-Джонсон.
Продолжение оригинального сериала выйдет с подзаголовком «Воскрешение».
Съемки пройдут с 7 августа по 23 сентября.
Артисту хора было 33 года.
Образовательный проект направлен на сохранение, развитие и популяризацию традиции классической школы...
Проект приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.
Открытие туристического маршрута приурочено к 650-летию Кирова.
Премия призвана повысить общественную значимость деятельности в области сохранения объектов культурн...
Команда Центра содействия развитию инклюзивного кинематографа «Языки без границ» снимает фильм как д...
31.07.2024