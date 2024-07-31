Вышли первые кадры продолжения сериала «Что делать женщине, если...»

В продолжении проекта успешный адвокат Анна сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи. Но это не помешает героине попасть в новые любовные разборки, сообщили создатели проекта.Сценарий продолжения проекта написали Александр Цыпкин, Владимир Васильев, Юлия Абрамчик, Алексей Киселев. Режиссером проекта снова выступил Алексей Кузмин-Тарасов.В актерский состав сериала вошли Елена Лядова, Агриппина Стеклова, Елена Николаева, Игорь Верник, Валери Зоидова, Сергей Епишев, Гоша Куценко, Антон Филипенко, Александр Робак, Макар Хлебников и другие.