В Нижнем Новгороде прошла образовательная сессия «Музейных маршрутов России»

В Нижнем Новгороде состоялась образовательная сессия проекта «Музейные маршруты России» для руководителей PR-направлений федеральных и региональных музеев, передает пресс-служба Минкультуры России.



Главными темами сессии стали работа с цифровой аудиторией, привлечение молодого поколения, развитие музейных пространств, сохранение наследия.



«Сессия в Нижегородской области посвящена продвижению музеев. Здесь мы обсуждаем функционирование музейных пресс-служб, их роль в работе культурных институций, а также возможности, которые цифровые технологии открывают перед музеями. Участники этой сессии обмениваются опытом успешных практик, осваивают новые стратегии и приобретают актуальные практические и теоретические знания, которые позволят им повысить эффективность взаимодействия музеев с аудиторией», — отметила директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова.



Куратором сессии выступила декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова академик РАО Елена Вартанова.









Фото: пресс-служба Минкультуры России