Педагоги ГИТИСа проведут мастер-классы для актеров театра драмы имени Мухтара Ауэзова

Педагоги ГИТИСа проведут мастер-классы актерам казахского национального театра драмы имени Мухтара Ауэзова.



Серия тренингов будет приурочена к 100-летию театра, которое будет отмечаться в 2026 году, говорится в сообщении пресс-службы ГИТИСа.



«Мы радуемся, что почти каждая премьера становится событием и в театральном искусстве, и повышает продажи билетов. <...> Мастер-классы ГИТИСа в Казахском национальном театре драмы имени Мухтара Ауэзова — это приятный очередной факт признания лидерских позиций ГИТИСа в том, что касается академического театрального образования и эффективности наших методик», — прокомментировал событие ректор ГИТИСа Григорий Заславский.



В течение 15 дней педагоги будут проводить мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению.



Занятия пройдут в рамках стратегического проекта вуза «Новый русский театр «Станиславский 2030» программы Минобрнауки России «Приоритет-2030».









Фото: Pixabay.com