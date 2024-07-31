Мишустин дал ряд поручений правительству по развитию туризма в СКФО

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений правительству и главам регионов по развитию туризма в СКФО, передает «Интерфакс».



В числе поручений — совершенствование правового регулирования на Кавминводах, развитие железных дорог в СКФО.



Поручения глава правительства дал по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа в Грозном 16 июля.



Предложения должны быть представлены в правительство до 11 октября 2024 года. Они касаются совершенствования нормативного правового регулирования вопросов функционирования курортного региона Кавказские Минеральные Воды, включая вопросы охраны лечебных природных ресурсов, правового статуса региона, границ, состава территории.



Другое поручение касается повышения транспортной связанности. Другой блок посвящен подготовке кадров, в том числе для туризма.









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