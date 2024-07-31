Стартовали съемки нового сезона детективного сериала «Я иду тебя искать»

31.07.2024

Стартовали съемки нового сезона детективного сериала «Я иду тебя искать»
Кинокомпания «Марс Медиа» приступила к съемкам нового сезона сериала «Я иду тебя искать».

В новом, девятом по счету сезоне проекта знакомые зрителю герои Мила и Швец снова будут работать вместе. В актерский состав фильма войдут Софья Хилькова, Петр Рыков, Александр Назаров, Александр Стефанцов и другие.

Авторами сценария выступили Вера Неверова, Антон Замиров, Дарья Булатникова, Анастасия Чеховская при участии Полины Казарцевой.

Режиссер-постановщик сериала — Сергей Кравцов. Генеральный продюсер — Рубен Дишдишян.

Фото: пресс-служба Марс Медиа