Стартовали съемки нового сезона детективного сериала «Я иду тебя искать»

В новом, девятом по счету сезоне проекта знакомые зрителю герои Мила и Швец снова будут работать вме...
Центральным героем картины станет врач-травматолог института скорой помощи, которая каждую смену бор...
На выставке, посвященной тысячелетию первого летописного упоминания Суздаля, работает команда Центра...
Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный признан режиссером года.
Показы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным и историческим датам, дням ро...
В новом, девятом по счету сезоне проекта знакомые зрителю герои Мила и Швец снова будут работать вме...
Центральным героем картины станет врач-травматолог института скорой помощи, которая каждую смену бор...
На выставке, посвященной тысячелетию первого летописного упоминания Суздаля, работает команда Центра...
Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный признан режиссером года.
Показы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным и историческим датам, дням ро...
Выставка создана в рамках проекта «Освобождение» и будет работать до 31 декабря 2024 года.
В планетарии будут проходить лекции по астрономии, показы 3D-фильмов, выставки художников-космистов.
В продолжении культового хоррора сыграют Киллиан Мерфи и Аарон Тейлор-Джонсон.
Продолжение оригинального сериала выйдет с подзаголовком «Воскрешение».
Съемки пройдут с 7 августа по 23 сентября.
Артисту хора было 33 года.
Образовательный проект направлен на сохранение, развитие и популяризацию традиции классической школы...
Проект приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.
Открытие туристического маршрута приурочено к 650-летию Кирова.
Премия призвана повысить общественную значимость деятельности в области сохранения объектов культурн...
Команда Центра содействия развитию инклюзивного кинематографа «Языки без границ» снимает фильм как д...
Владимир Фокин отметил, что фильм был снят без желания понравиться властям.
Артисты представят постановки «Корсар» и «Раймонда».
В главных ролях снялись Питер Сарсгаард, Билли Магнуссен и Сара Гадон.
Музей-заповедник также подготовил программу к 110-летию начала Первой мировой войны.
31.07.2024