Начались съемки сериала «Склиф» с Кристиной Асмус

Стартовали съемки сериала «Склиф» — совместного проекта телеканала ТНТ, онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» и компании «Медиаслово».



Ценральным героем картины станет врач-травматолог института скорой помощи, которая каждую смену борется за спасение жизни пациентов, преодолевая гендерные предрассудки коллег и пытаясь уделять время личной жизни.



Режиссером проекта выступит Всеволод Аравин, продюсерами — Данила Шарапов, Петр Ануров, Тина Канделаки, Аркадий Водахов и другие.



В актерский состав проекта вошли Кристина Асмус, Матвей Лыков, Иван Охлобыстин, Борис Хвошнянский, Семен Серзин, Александр Тютин и другие.





Фото: пресс-служба ТНТ