Фестиваль «Без границ» признан лучшим цирковым шоу по версии премии «Признание»

31.07.2024
Лучшими цирковыми шоу по версии первой Международной профессиональной цирковой премии «Признание» признан фестиваль Росгосцирка «Без границ».
Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный признан режиссером года, передает
ТАСС.
Торжественная церемония награждения победителей первой Международной профессиональной цирковой премии «Признание» состоялась на манеже Большого Московского государственного цирка. Награды удостоены народные и заслуженные артисты, известные деятели культуры. Провел церемонию актер Александр Олешко.
«Это очень несправедливо, когда огромное количество людей творят чудеса и нет возможности выразить им благодарность за это. Поэтому сегодня родилась замечательная премия „Признание“, когда мы с вами можем поблагодарить всех людей, которые находятся на манеже и дарят нам этот удивительный мир цирка», — сказал на мероприятии директор Президентского форума культурных инициатив Роман Карманов.
Премию вручили также в номинациях «Премьера года», «Цирковой номер года», «Артист года», «Продюсер года» и других.
Фото: кадр видео