Музей Победы проведет бесплатные кинопоказы в августе

Музей Победы проведет более 10 бесплатных кинопоказов в августе, передает пресс-служба учреждения.



Показы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным и историческим датам, дням рождения известных российских деятелей культуры, правителей, полководцев.



В День воздушно-десантных войск 2 августа состоится показ военного документального фильма «Гром с небес» режиссера Александра Ильина. Картина познакомит зрителей с ударной силой Воздушно-десантных войск — артиллерией.



«За годы своего существования артиллерия ВДВ прошла гигантский путь от простейших безоткатных динамо-реактивных пушек до современных самоходных установок, управляемых компьютерами. Среди них — авиадесантные артиллерийские установки „Спрут“ и „Нона“. Зрители узнают, что самоходная противотанковая пушка 2С25 „Спрут-СД“ предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений ВДВ, морской пехоты и специальных войск, а самоходная артиллерийская установка 2С9 „Нона-С“ создавалась специально для непосредственной огневой поддержки подразделений Воздушно-десантных войск на поле боя» — рассказали в Музее Победы.



На 4 августа, День железнодорожника, запланирован показ советского фильма «Честь» о работе железной дороги в 1935 году.



Показы пройдут также ко Дню физкультурника, Дню строителей, Дню государственного флага РФ и другим праздникам.









Фото: пресс-служба Музея Победы