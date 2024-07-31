В Музее Победы откроется выставка к 80-летию освобождения РСФСР от фашистов

В Музее Победы во вторник откроется выставка «Курс на Победу», приуроченная к 80-летию освобождения РСФСР от фашистов, передает пресс-служба музея.



Выставка создана в рамках проекта «Освобождение» и будет работать до 31 декабря 2024 года.



«31 июля 1944 года была завершена Псковско-Островская операция, в ходе которой были освобождены последние временно оккупированные немцами районы в административных границах РСФСР», — говорится в анонсе мероприятия.



Экспозиция расскажет о подготовке, этапах и результатах Псковско-Островской, а также проходившей в это время Выборгско-Петрозаводской операциях. На выставке представлено около 100 подлинных экспонатов из фондов Музея Победы.









Фото: пресс-служба Музея Победы