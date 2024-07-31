В Музее космонавтики откроется планетарий

31.07.2024

В Музее космонавтики откроется планетарий
В Музее космонавтики в Москве откроется планетарий, передает пресс-служба департамента культуры столицы.

В планетарии будут проходить лекции по астрономии, показы 3D-фильмов, выставки художников-космистов.

Открытие пройдет 1 августа. В помещении создали купольный экран, установили кресла и сделали выставочный зал. С 1 августа стартует программа «Ближе к звездам», участникам которой расскажут о формировании Солнечной системы, о том, как современные космические аппараты позволяют больше узнавать о просторах Вселенной.

Первой выставкой, которая будет представлена в планетарии, станет экспозиция художника Бориса Смирнова-Русецкого.


Фото: пресс-служба Музея космонавтики